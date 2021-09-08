لم تكن موجودة قبل 20 عاما.. قطاعات غيرتها هجمات 11 سبتمبر

2021/09/08 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن الأمن في المطارات قبل الحادي عشر من سبتمبر، مثلما هو اليوم.ربما كان يشمل السير عبر جهاز الكشف عن المعادن، لكنه كان يمكن للمسافرين حمل مضارب بيسبول وشفرات تصل إلى أربع بوصات على متن الطائرة.

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