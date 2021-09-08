السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية للعمرة إلى 70 ألف شخص يومياً خلال ساعات

2021/09/08 | 00:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن رفع الطاقة الاستيعابية للعمرة إلى 70 ألف شخص يومياً، بداية من غداً الأربعاء.وأكدت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رفع الطاقة الاستيعابية …

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