2021/09/08 | 01:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن الانخفاض بدرجات الحرارة بدأ بشكل ملحوظ (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت هيئة الأنواء الجوية موعد دخول العراق فصل الخريف، فيما توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "العراق شهد انخفاضًا في درجات الحرارة للأيام الماضية من ضمنها أيام الجمعة والسبت والأحد، ومن ثم عاودت درجات الحرارة بالارتفاع أمس الاثنين واليوم الثلاثاء"، مبينًا أن "يوم غد الأربعاء سوف نشهد انخفاضًا تدريجيًا وملحوظًا في درجات الحرارة".

وأضاف، أن "العراق مقبل على فصل الخريف، والارتفاع في درجات الحرارة كان بمعدل خفيف يصل إلى درجتين"، مشيرًا إلى أن "الانخفاض بدرجات الحرارة بدأ بشكل ملحوظ، وسيستمر للأيام المقبلة".

وتابع أن "العراق سيدخل في فصل الخريف منتصف شهر أيلول/سبتمبر الحالي".

اقرأ/ي أيضًا:

طقس العراق: الأنواء تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة

طقس العراق: اليومان المقبلان سيشهدان ارتفاعًا بدرجات الحرارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأنواء تحدد موعد دخول العراق في فصل الخريف: الحرارة ستستمر بالانخفاض) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأنواء تحدد موعد دخول العراق في فصل الخريف: الحرارة ستستمر بالانخفاض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).