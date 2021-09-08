2021/09/08 | 01:20 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار الدولة مع امل علي | كركوك .. امن بحاجة الى امن | 2021/9/7) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KSPKeMzlPi8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار الدولة مع امل علي | كركوك .. امن بحاجة الى امن | 2021/9/7) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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