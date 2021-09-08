حروب الفضاء القادمة ليست عسكرية فقط ولكنها صراعات علم وطاقة وسياحة - مجدى عبد الحميد السيد

2021/09/08 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد منذ أن شعرت الولايات المتحدة بتقدم الصين تقدما كبيرا فى مجال الفضاء صدر قرار بمنع تعاون وكالة ناسا مع الصين عام 2011 وتم منع تواجد الصين على المحطات الفضائية الدولية ، إن أسرار الفضاء كبيرة بعضها يتعلق بالطاقة التى يمكن الوصول إليها من الفضاء وخاصة من القمر الذى ربما يحتوى على عناصر ونظائر نادرة مثل الهيدروجين الثقيل (النظير 3) أو التريتيوم T الذى يتحلل ويعطى طاقة ويستخدم فى عمليات الاندماج النوو ......





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