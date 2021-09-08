شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أهم ملامح خطة تأمين الانتخابات العراقية

2021/09/08 | 02:30 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أهم ملامح خطة تأمين الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8GYu1S-PmIA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أهم ملامح خطة تأمين الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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