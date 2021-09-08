2021/09/08 | 02:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I-1sEOs00hs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - تأمين الانتخابات العراقية.. أهم الجهات المشاركة في الداخل والخارج) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - تأمين الانتخابات العراقية.. أهم الجهات المشاركة في الداخل والخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).