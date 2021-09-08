"حصرية لأعضاء طالبان ولا تشمل نساء".. أول تعليق أميركي على الحكومة الأفغانية الجديدة

2021/09/08 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليق أميركي رسمي على التشكيلة الحكومية في أفغانستان التي أعلنت عنها حركة طالبان، الثلاثاء، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة: "لقد اطلعنا على الإعلان ونقوم بتقييمه.ونلاحظ أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصرياً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو مقربين منها ولا تضم نساء".

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