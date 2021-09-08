مجلس الوزراء يخصص 3 مليارات دينار لكربلاء في زيارة الأربعين

2021/09/08 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة أنهت جميع متطلبات الانتخابات النيابية المقبلة، داعياً إلى المشاركة الواسعة فيها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، تم فيها تداول عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها".

وأكد الكاظمي خلال الجلسة "الوصول إلى الجاهزية التامة في ما يتعلق بإقامة الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل، بعد أن أوفت الحكومة بالتزاماتها، وأنهت جميع متطلبات العملية الانتخابية الفنية والأمنية".

من جانب اخر اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امراً بتضمين قانون الموازنة لعام 2022، المبالغ اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان ضمن موازنة وزارة التخطيط، وقيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار، إلى محافظة كربلاء المقدسة من احتياطي الطوارئ.

كما قرر المجلس تخويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاستعانة بالأعداد المطلوبة من الموظفين (مدرسين ومعلمين وبقية العناوين الوظيفية)، العاملين في المدارس المتخذة كمراكز تسجيل أو اقتراع لمدة لا تزيد على شهر واحد.

من جانب آخر، استقبل رئيس الوزراء بعثة العراق وأبطالها المشاركين في بارالمبياد طوكيو.

وقال الكاظمي خلال الاستقبال: "نستقبلكم بكل فخر، بعد أن مثلتم العراق في بطولة رياضية دولية مهمة"، مؤكداً أن "العراق يقدّر هذا الإصرار وهذا التقدير لاسمه وأسمائكم، ونعدكم بأن يكون لكم تقدير عالٍ من قبل الحكومة".

ووجّه الكاظمي وزارة الشباب والرياضة بأن "تبذل أقصى الجهود للاهتمام بهذه الشريحة البطلة، التي حققت إنجازاً يليق باسم العراق".



وأضاف موجهاً حديثه للبعثة: "أعدكم بأني سأتابع مشكلاتكم، وسأعمل على أن تضعوا أقدامكم على بداية جديدة لمستقبل أفضل".

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