البيئة تطلق حملة رقابية كبرى في بغداد

2021/09/08 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أطلقت وزارة البيئة أمس الثلاثاء، حملاتها الرقابية التوعوية الكبرى في بغداد، واستهدفت الحملة في مستهلها ظاهرة "الجزر العشوائي" في العاصمة، بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة غير الحضارية، التي تهدد البيئة وصحة وسلامة المواطن.

وشدد مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون على "أهمية الجهد المشترك بين كوادر وزارة البيئة وأمانة بغداد ووزارة الداخلية في تنفيذ الحملة"، مبيناً أن "الجهات المشاركة شملت فرقا من دائرة بلدية الكرخ ومديرية بيئة بغداد والشرطة البيئية والشرطة المجتمعية، لتنفيذ هذه الحملة على ظاهرة (الجزر العشوائي) وانتشار المجازر غير النظامية، برفقة الإذاعات المتنقلة التابعة لدائرة التوعية والإعلام".



وأضاف أنه "تم تنفيذ الحملة في جانب الكرخ /منطقة الجعيفر، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات

الحازمة.

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