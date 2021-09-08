2021/09/08 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار تعثّر الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، أعلنت واشنطن، الثلاثاء، أن مبعوث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخاص بإيران، روبرت مالي، سيسافر إلى روسيا وفرنسا.

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