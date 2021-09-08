زعيم المعارضة في غينيا يعلن استعداده للمشاركة في حكم انتقالي بعد انقلاب

2021/09/08 | 03:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال سيلو دالين ديالو، زعيم المعارضة في غينيا، إنه وحزبه على استعداد للمشاركة في انتقال سياسي إثر انقلاب عسكري على السلطة وقع يوم الأحد.وديالو منافس منذ فترة طويلة للرئيس ألفا كوندي الذي أطاح به الانقلاب.وقال ديالو (69 عاما) لرويترز، إن ليس لديه أي اعتراض على المشاركة في عملية انتقال سياسي.وتغلب كوندي على ديالو في انتخابات رئاسية في أكتوبر/تشرين الأول حيث فاز كوندي آنذاك بولاية ثالثة مثيرة للجدل.وقال ديالو "سنرسل ممثلين عنا، لم لا؟، للمشاركة في العملية التي ستعيد البلاد للنظام الدستوري".مضيفا أنه تفاجأ بالانقلاب الذي نفذه أفراد من الجيش الذين أغرقهم كوندي بالأموال على حد وصفه.لكنه تابع قائلا، "حتى الآن لم تتم دعوتي" في إشارة لمشاورات لتشكيل حكومة انتقالية قد يجريها المجلس العسكري.المصدر: سبوتنيك

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