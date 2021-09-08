"يوم تاريخي".. المحكمة العليا في المكسيك ترفض تجريم الإجهاض

2021/09/08 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة العليا في المكسيك بالإجماع، الثلاثاء، بأن تجريم ممارسة الإجهاض "غير دستوري"، في انتصار كبير للمدافعين عن صحة المرأة وحقوق الإنسان، في ثاني أكبر دولة كاثوليكية في العالم

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