آخر يهودي في أفغانستان يقرر الرحيل

2021/09/08 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر أخر يهودي في أفغانستان البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمرافقة شركة أمنية خاصة يملكها رجل أعمال إسرائيلي أميركي، وبتمويل من حاخام يهودي أميركي آخر

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