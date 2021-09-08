محافظ البصرة ينفي استلام مستحقات البترودولار

2021/09/08 | 05:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أكد محافظ البصرة اسعد العيداني عدم استلام أي مستحقات من مشروع البترودولار للعام 2021.

وقال العيداني، في تصريح صحفي، إن «مشروع صندوق البترودولار أدرج وأقر بقانون الموازنة العامة للعام 2021، إلا إن المحافظة لم تستلم أي مستحقات من هذا المشروع».

وأضاف إن «الحكومة الاتحادية قدمت طعن إلى المحكمة الاتحادية بالمادة المتعلقة بالترودولار، إلا إن المحكمة لم تبت بالطعن الحكومي».

وأبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في وقت سابق، استغرابه بالطعن الحكومي المقدم أمام المحكمة الاتحادية بشأن فقرة «البترودولار»، في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

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