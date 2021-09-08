رئيس الوزراء يفتتـح النصب التذكاري لجهاز مكافحة الإرهاب: لولا تضحياتهم ما وقفنا هنا

2021/09/08 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

افتتح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، النصب التذكاري لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال الكاظمي، في كلمة خلال الافتتاح، «نفتتح هذا العمل الفني العراقي الخالص (نصب الشهداء)، استذكاراً وتخليداً ووفاءً لذكرى شهداء جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال وعرفاناً لملاحمهم».

وأردف: «نسجل اعتزازنا كعراقيين بكل اسم من أسماء الشهداء الأبطال، الذين لولا تضحياتهم ما كنّا لنقف هذه الوقفة هنا، مضيفا أن «شهداءنا هم فخر العراق، ومن هذا المكان، ومن أمام أسمائهم المخطوطة نعدهم بأن تضحياتهم لن تذهب هدراً، وأن عوائلهم وأطفالهم في ذمتنا».

وأردف: «نزهو بفخر واعتزاز أن لدينا كعراقيين هذا النوع من الرجال الذين استرخصوا أرواحهم في حب الوطن، على الرغم من الألم الذي يعتصرنا ونحن نقرأ أسماء هؤلاء الأبطال من شهداء قواتنا الأمنية».

وأكمل: «قبل ساعات تمكن زملاؤكم الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من قتل مفرزة إرهابية كاملة في كركوك حاولت التعرض على قطعاتكم».

ومضى قائلا: «لن نغمض أعيننا، ولن ننام قريري الأعين حتى القضاء على آخر إرهابي في العراق».

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