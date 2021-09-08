القبض على 6 أشخاص بحوزتهم اسلحة.. وضبط مخدرات في الرطبة.. والإطاحة «بعصابة محترفة»

2021/09/08 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

باشراف الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، افادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة بالإطاحة بعصابة أثارت ضجة بعد تكرار حوادث السرقات في منطقة جميلة.



وذكرت وكالة شؤون الشرطة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «بعد رصد بعض حوادث السرقات والسطو ضمن منطقة جميلة التجارية من قبل اشخاص مسلحين يستقلون عجلة نوع النترا صفراء اللون ، تم على الفور ولأهمية الموضوع تشكيل فريق عمل مختص بتوجيه من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مدير مكافحة اجرام بغداد ومدير مكتب الكرامة لمكافحة الاجرام ومجموعة من ضباط المكتب لمتابعة الحوادث وتفعيل مصادر المعلومات واتباع الاساليب الفنية وتنسيق الجهود ومقاطعة المعلومات والتي اثمرت بالتوصل الى المتهمين المقصودين وهم اثنان ومراقبة تحركاتهم».



واضاف البيان:»بعد اخذ الموافقات الاصولية تم القبض عليهم بكمين محكم وضبطت بحوزتهم عجلة نوع النترا أجرة صفراء اللون التي اشارت اليها بعض وسائل الاعلام والقنوات الفضائية أثر مناشدة المواطنين والتجار ضمن منطقة جميلة ، وقد تم تدوين اقوال المتهمين الأثنين بالأعتراف ابتدائياً وقضائياً والتي جائت مطابقة لأصل الاخبارات المسجلة لدينا لأربعة حوادث سرقة وتسليب».

واشارت الى ان»قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق احكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات واتخاذ كافة الاجراءآت القانونية الاصولية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل». كما افادت وكالة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 6 أشخاص بحوزتهم اسلحة ومواد مخدرة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوكالة الشرطة انه «تم القبض على ٣ أشخاص وضبط بحوزتهم أسلحة غير مرخصة و ٣ آخرين بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال والقبض على شخص لقيامه بأطلاق النار على احد المنازل المواطنين اثر نشوب مشاجرة مما أدى الى مقتل احد المواطنين».

واضاف البيان انه» تم القبض على (٤٦) متسولآ في العاصمة بغداد «، موضحة انه» تم القبض على متهمين قاموا بالاعتداء على مفرزة مرور أثناء الواجب في كركوك». وفي محافظة البصرة القي القبض على متهم بالشروع بالقتل واخر لحيازته سلاح غير مرخص

بدورها، ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار، حسبما افادت الشؤون الداخلية والامن في المحافظة.



وذكرت الشؤون انه «تم تنفيذ واجب في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار فيما ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ( الحشيشة - الحبوب المخدره )».

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