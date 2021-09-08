"أمة وعالم في خطر".. بايدن يحذر من "التهديد الوجودي" لتغير المناخ

2021/09/08 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال جولة لتفقد الأضرار الناجمة عن الإعصار "أيدا" في أحياء ولايتي نيويورك ونيوجيرزي، الثلاثاء، من التهديد "الوجودي" لتغير المناخ، وقال إن الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية تمرير خطته لإصلاح البنية التحتية

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