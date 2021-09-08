شهدتا أحداث 11 سبتمبر في حضانة للأطفال بالبنتاغون.. قصة جنديتين أميركيتين

2021/09/08 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على بعد 180 مترا فقط، من مبنى البنتاغون، كانت الطفلة هنا بورن، وشقيقتها الصغرى هيدز، في مركز تنمية الطفل التابع لوزارة الدفاع الأميركية، عندما اصطدمت طائرة الخطوط الجوية الأميركية رقم 77 في المبنى في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

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