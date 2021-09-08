انتخابات تجديد واجهة الاستبداد: لأجل بناء ميزان قوى عمالي وشعبي يحرر شعبنا - المناضل-ة

2021/09/08 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة بعد 60 سنة من الكلام عن الديمقراطية، بأسماء متنوعة متتابعة، من “ملكية دستورية”، و”مسلسل ديمقراطي”، و”ديمقراطية حسنية”، و”انتقال ديمقراطي”، لا يجرؤ على ادعاء أن المغرب بلد ديمقراطي غير وسائل الاعلام الرسمية، والكذابين المستفيدين من نظام القهر السياسي والظلم الاجتماعي القائم، وجمهرة “رجال الفكر والثقافة” المتملقين، أما الطبقة العاملة فلم تعرف من هذه الديمقراطية إلا البطالة وقمع الإضرابات وطرد ال ......





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