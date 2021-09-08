أيهما أخطر 11/9 أم 1991؟ - جلبير الأشقر

2021/09/08 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر لم يحلّ علينا بعد يوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وقد بتنا مغمورين ومنذ عدة أسابيع بما لا يُحصى من الكتابات والمنشورات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والأفلام وسواها المخصّصة للذكرى العشرين للاعتداءات التي شنّها تنظيم «القاعدة» على نيويورك وواشنطن في ذلك اليوم من عام 2001.



والحقيقة أن هذا الاهتمام المبالغ فيه هو عينه ضربٌ مما أسميته «التعاطف النرجسي» في كتاب حرّرته غداة الاعتداءات المذكورة وصد ......





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