مشهد اليوم - المسنة - دينا سليم حنحن

2021/09/08 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن مشهد اليوم: المسنةدينا سليمسقطت المسنة عن سرير المشفى وأصيبت بنزيف حاد في الدماغ، ساءت حالتها وتورم وجهها، لكنها لم تفقد الوعي.جلست ابنتها جانبها طوال اليوم، سألتها أسئلة خفيفة حتى تختبر مهارة الاستقبال والاستيعاب لديها، مثلا؛ ما هو لون الحليب؟مِمَّن تتكون السلطة ؟الخالمهمحضر طاقم الأطباء وشرحوا لها حالتها، وهي أنها معرضة إلى جلطة دماغية مفاجئة لكنالأصعب ......





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