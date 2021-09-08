2021/09/08 | 08:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت وثائق تحصل عليها موقع “Intercept” الأمريكي، أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 3 ملايين دولار للبحث في مخاطر ظهور فيروسات كورونا في الخفافيش وانتقالها إلى البشر.وقال موقع “Intercept”، إن الإدارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن وثائق أمريكية لتمويل بحوث كورونا في الصين المركز الخبري الوطني.

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