إسبانيا تقترح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة؟

2021/09/08 | 08:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت السلطات الصحية الإسبانية، أمس الثلاثاء، إنها ستقترح جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكورونا لبعض الأشخاص الذي يعانون من نقص المناعة، لكنها استبعدت تعميم الإجراء في الوقت الحالي.وأوضحت وزارة […]

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