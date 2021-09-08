برلمانية ومحلية.. المغاربة مدعوون إلى انتخابات ستحدد مستقبل الإسلاميين في السلطة

2021/09/08 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه الناخبون في المغرب الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، وينافسه خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.

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