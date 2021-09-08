2021/09/08 | 08:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعربت الولايات المتحدة على لسان وزارة خارجيتها عن قلقها من بعض التعيينات في الحكومة الأفغانية التي أعلنتها أمس الثلاثاء حركة “طالبان”.وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، إن بلاده تشعر بقلق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الأمريكية تعلق على تشكيل “طالبان” حكومة جديدة المركز الخبري الوطني.

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