2021/09/08 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام بقيمة (١٨) مليون دينار عراقي في منفذ مندلي الحدودي.وذكرت الهئية في بيان لها تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن”ملاكات الهيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بقيمة 18 مليون..



المنافذ تحبط محاولة هدر بالمال العام المركز الخبري الوطني.

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