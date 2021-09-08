"مجنون الأميال الجوية".. كيف استطاع أن يكسب 40 مليون ميل عبر السفر المتكرر؟

2021/09/08 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن خبير الأميال الجوية، ستيف بلكين، من كسب 40 مليون ميل من رحلات الطيران المتكررة، على مدار ثلاثة عقود، من خلال طرح مخططات تفصيلية، مثل توظيف عشرات الممثلين للطيران تحت اسمه وشراء مئات الاشتراكات في المجلات..إليكم التفاصيل!

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