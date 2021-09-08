توضيج جديد من هيئة التقاعد حول المبالغ المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق

2021/09/08 | 09:00 - المصدر: وكالة ناس

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توضيح

نؤكد ان مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والكروبات العامة بشأن الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق هو المبلغ المتبقي من اصل مبلغ المناقله البالغ (٧٥) مليار من تخصيصات الهياة الذي سيتم صرفه على الفئات المستحقة وحسب الالية المتبعة من قبل الهيأة قبل نهاية الشهر الحالي ، وان الهيأة على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لغرض توفير الاموال وسيتم الاعلان عنها حال وصول التخصيص. إعلام هياة التقاعد الوطنية8 أيلول 2021

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