قائد القوة الجوية: لدينا نقباء ورواد لم يضعوا قدمهم على طائرة

2021/09/08 | 09:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائرات تسببت بعزوف الطلبة عن الطيران وانتقل 100 طالب الى صنوف أخرى ومنها الى طيران الجيش.

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