2021/09/08 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبيل انتخابات العراق..اتلاف “بطاقات” قصيرة الأمد بحضور أممي المركز الخبري الوطني.

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