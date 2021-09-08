مدرب المنتخب الوطني العراقي: أشعر بخيبة أمل ويجب علينا التفكير بعقلانية أكثر

2021/09/08 | 09:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرب المنتخب العراقي ديك أدفوكات، إنه يشعر بخيبة أمل بعد الخسارة أمام إيران بثلاثة أهداف اليوم ضمن تصفيات المونديال.وشدد أدفوكات في تصريحات صحافية، بالقول “أشعر بخيبة أمل بعد الخسارة أمام إيران مثلما يشعر الشعب العراقي بخيبة أمل”، موضحاً … Readmore

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