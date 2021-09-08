مستشار رئيس الوزراء: بعثة يونامي والاتحاد الاوروبي ودول عربية سيشاركون في مراقبة الانتخابات

2021/09/08 | 09:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات عن وضع خطة متكاملة لدى مفوضية الانتخابات لتوزيع المراقبين على مراكز الاقتراع.وقال الهنداوي ان الرقابة الانتخابية ستشهد مشاركة بعثة يونامي والاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد من الدول العربية لافتاً … Readmore

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