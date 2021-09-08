طقس العراق.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة إلى مادون الـ45 مئوية

2021/09/08 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة إلى مادون الـ45 مئوية.

يتبع..

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