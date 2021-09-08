خبيرة تغذية تتحدث عن فوائد البصل وتحذر فئة من الأشخاص من تناوله

2021/09/08 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تحدثت خبيرة تغذية عن فوائد البصل وأهميته للجسم ودوره في التقليل من مخاطر أمراض القلب، محذرة في الوقت ذاته فئة من الأشخاص من تناوله.وقالت الخبيرة ناتاليا نيفيدوفا، في مقابلة مع “سبوتنيك”، بأن البصل يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف والعديد من المغذيات النباتية.وبسبب تركيبته الفريدة فإنه يقوم بقمع العمليات الالتهابية في الجسم وتقوية […]

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