أنا كلاوديوس (03) - محمد زكريا توفيق

2021/09/08 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق باستثناء ليفيا وتيبيريوس، صدم موت جيرمانيكوس، أخو كلاوديوس الأكبر، شعب روما وأصابه باليأس.



ليفيا وتيبيريوس يتظاهران بالحداد، لكن روما سوف تتعافى قريبا من خسارتها.



بسبب حث أجريبينا، ابنة جيرمانيكوس، يأخذ كاستور ابن تيبيريوس على عاتقه الانتقام لمقتل جيرمانيكوس، ويتهم بيسو حاكم سوريا الروماني بقتله.



يتم تقديم بيسو للمحاكمة، ولكن قلة من الناس يتوقعون أن العدالة سوف تتحقق بالفعل، لأن ......





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