أزمة المياه مع تركيا وايران تدفع العراق الى اتخاذ قرار غير ايجابي!

2021/09/08 | 09:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة الزراعة النيابية، الاربعاء، ان العراق سيضطر الى اعادة فتح الحدود امام المنتجات الزراعية الاجنبية بسبب نقص المياه دون وجود حلول جذربية.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقى NRT عربية (8 أيلول 2021)، إنّ "عودة استيراد بعض المنتجات الزراعية من الخضر بشكل خاص ستستمر وستشمل منتجات أخرى إن استمر نقص المياه دون حلول جذرية".

وأضاف، أنّ "عدم التجاوب الواضح من دولتي المنبع المطالبات العراقية الخاصة بالحصص المائية سيؤدي إلى أضرار مستمرة بالقطاع الزراعي وسيؤثر بشكل واضح على الخطط الزراعية المستقبلية".

وأوضح، أن "الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بات في خطر إن استمر نقص المياه المستمر".

وشدد الشمري، على "ضرورة الاستمرار بالضغط الحكومي على الجارتين تركيا وإيران لضمان حصة العراق وعدم ربط هذا الملف بأمور أخرى لاتخدم المصالح المشتركة والعلاقات الثنائية".

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