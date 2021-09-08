أهمها التفتيش الأمني..هكذا غيرت هجمات 11 سبتمبر في أمريكا السفر على متن الطائرة إلى الأبد

2021/09/08 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول من 2001، تمكن فريق من 19 خاطفاً من ركوب 4 رحلات داخلية مختلفة بالولايات المتحدة في سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة التي أودت بحياة 3 آلاف شخص.وهكذا تغير الطيران للأبد.

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