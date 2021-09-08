ارتفاع اسعار النفط العالمية مدعوماً ببطئ الانتاج في خليج المكسيك

2021/09/08 | 10:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاربعاء، بشكل طفيف بعد الخسائر الليلية من ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، مع عودة بطء الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي مما قدم بعض الدعم.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 … Readmore

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