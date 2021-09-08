القضاء: الإعدام شنقاً حتى الموت لمشارك في مجزرة ’البو دور’ في صلاح الدين

2021/09/08 | 10:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين، الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق "مجرم" اشترك بقتل ثمانية أشخاص في قرية البو دور العام الماضي.

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (8 أيلول 2021)، أنّ "المجرم اعترف باشتركه مع باقي أفراد مجموعته الإرهابية بقتل 8 أشخاص من قرية البو دور في صلاح الدين العام الماضي".

وأضاف البيان، أنّ "الجريمة جاءت كانتقام منهم لتسببهم بسجن شقيقته الإرهابية".

وتابع البيان، أنّ "المجموعة الإرهابية كانت ترتدي الزي الخاص بالحشد من أجل إلصاق التهمة بهم"، مبيناً أنّ "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2021".

وفي بيان آخر، أشار المركز الإعلامي إلى إصدار محكمة جنح تكريت، حكمين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر عن كل جريمة، تنفذان بالتعاقب لمدان انتحل صفة ضابط وقام بابتزاز أحد الأطباء في صلاح الدين.

وأوضح البيان، أنّ "المدان قام بانتحال صفة ضابط والاتصال بأحد الأطباء وأوهمه بوجود قضايا تحقيقية وأوامر قبض مزورة بحقه"، لافتاً إلى أنّ "المدان كان يدعي استطاعته غلق الدعوى مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان، أنّ "المدان كان يستعمل تلك (أوامر قبض وأوراق تحقيقية مزورة منسوبه لمحاكم صلاح الدين) لتخويفه وحمله على دفع مبالغ مالية".

وأشار البيان، إلى أنّ "المحكمة أصدرت هذه الأحكام وفقاً لاحكام المادة 292 من قانون العقوبات".

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