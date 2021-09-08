2021/09/08 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية قادمة من بغداد، برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد ابو رغيف، الملقب في أوساط العراقيين بـ”زائر الليل”.وقال المصدر، لمراسل “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة أمنية تصل البصرة برئاسة “زائر الليل” المركز الخبري الوطني.

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