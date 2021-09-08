2021/09/08 | 10:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ فلاح الناصر: يواصل تجمع ديار الرحمة تقديم الدعم للاسر المتعففة والايتام، فقد شرعت إدارة التجمع ممثلة بمديرته السيدة خولة محمد التميمي، ومدير العلاقات العامة، حيدر فهد، العراقي المقيم في أميركا، وفريقهم العامل، ببناء منزل لاحدى الاسر في بغداد، إلى جانب تكفل مدير العلاقات العامة بإجراء عملية جراحية في مستشفى أبن النفيس لاحد الايتام ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجمع ديار الرحمة يدعم الاسر المتعففة عمليات فـي العراق وخارجه) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجمع ديار الرحمة يدعم الاسر المتعففة عمليات فـي العراق وخارجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).