الفيفا ينتظر تقرير مسؤولي مباراة البرازيل والأرجنتين

2021/09/08 | 10:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب انتهاك 4 لاعبين من التانجو اللوائح الصحية العواصم ـ وكالات: قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه سينظر في تقارير مسؤولي مباراة البرازيل مع الأرجنتين وسيتخذ القرار وفقا لذلك.وأضاف الفيفا في بيان رسمي أنه شعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة.وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، التي كان ...

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