عودة (400) نازح من مخيم عامرية الفلوجة الى الانبار طوعيا

2021/09/08 | 10:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة ( 400 ) نازح كدفعة جديدة، من مخيم عامرية الفلوجة في محافظة الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية.

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