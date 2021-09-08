2021/09/08 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر في المعارضة السورية، الأربعاء، أن فصائل المعارضة المدعومة من تركيا استهدفت مواقع عدة لقوات النظام في بلدة سلمى بريف اللاذقية الشمالي، وريف معرة النعمان جنوبي إادلب، ومعسكر جورين غربي حماة بالمدفعية الثقيلة وصواريخ غراد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد: مقتل وجرح أكثر من 10 أشخاص في قصف لقوات النظام السوري على إدلب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد: مقتل وجرح أكثر من 10 أشخاص في قصف لقوات النظام السوري على إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).