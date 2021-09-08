2021/09/08 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني في حادثة غريبة وربما تكون الأولى من نوعها، في محافظة ذي قار جنوبي العراق، رفع مواطن من أهالي الناصرية تعرض منزله للسرقة يخاطب فيها سارق منزله.وكتب المواطن في اللافتة التي علقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في الناصرية مواطن يخاطب سارق منزله: اهلك “خوش” ناس المركز الخبري الوطني.

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