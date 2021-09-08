2021/09/08 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، إن سحب المياه بواسطة “الماطورات” المنزلية أو طرق عشوائية، يجعلها غير صالحة للشرب لأنها ستكون “مليئة” بالمايكروبات والطحالب والشوائب إضافة إلى الرائحة الكريهة.وقال مدير دائرة العلاقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تحذر من سحب المياه بـ”الماطورات” المركز الخبري الوطني.

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