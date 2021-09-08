بحضور أممي.. مفوضية الانتخابات تتلف البطاقات قصيرة الأمد

2021/09/08 | 10:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، عن إتلاف البطاقات قصيرة الأمد بحضور الأمم المتحدة.وذكرت المفوضية في بيان، أنه “تمَّ إتلاف البطاقات القصيرة الأمد بحضور فريق الأمم المتحدة”.وأضافت ، أن “هذه البطاقات للذين حدَّثوا بياناتهم ولم يراجعوا لتسلّمها منذ 2013″”.يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت في 17 آيار الماضي ، عن توزيع ما يقرب […]

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مفوضية الانتخابات تتلف البطاقات قصيرة الأمد أولاً على الايام نيوز.

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