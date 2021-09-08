الإعدام لمجرم اشترك بقتل ثمانية أشخاص في قرية البو دور في صلاح الدين

2021/09/08 | 10:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم اشترك بقتل ثمانية أشخاص في قرية البو دور العام الماضي.وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المجرم اعترف باشتركه مع باقي افراد مجموعته الإرهابية بقتل 8 أشخاص من قرية البو دور في صلاح الدين العام الماضي ،لافتا إلى أن” الجريمة جاءت كانتقام منهم لتسببهم بسجن شقيقته الإرهابية”.وأضاف أن “المجموعة الإرهابية كانت ترتدي الزي الخاص بالحشد من اجل إلصاق التهمة بهم، مبينا أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2021”.

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