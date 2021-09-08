2021/09/08 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط حـالات رشــوة وتــلاعـــب في الديوانية وديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط حـالات رشــوة وتــلاعـــب في الديوانية وديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط حـالات رشــوة وتــلاعـــب في الديوانية وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).